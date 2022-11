Saint-Nicolas et Noël se préparent déjà activement à Grand-Reng, en région d’Erquelinnes: «C’est une tradition qui remonte, chez nous, aux années 50»

Grand-Reng est un des villages qui composent l’actuelle commune d’Erquelinnes. On compte ici quelque 1.600 habitants… Et l’on peut dire que nombre d’activités y sont organisées. Fin d’année oblige, on est en plein dedans, le Comité des Fêtes et Jeunesse se montre particulièrement actif, comme nous le confie son ancien président, Didier Mullenberg, dont le flambeau est maintenant repris par Kévin Loire.

« Ce sont deux grandes traditions qui sont maintenues sur notre village, celle de la tournée de Saint-Nicolas dans nos rues. Ces visites sont déjà en cours, depuis le 11 novembre : le saint patron des écoliers vient frapper aux portes du village, et vient à la rencontre des enfants et des personnes pensionnées, pour lesquelles, on ne s’en rend peut-être pas compte, il s’agit là d’un moment très heureux, l’un des rares où ces personnes peuvent discuter avec quelqu’un. C’est une tradition qui remonte, chez nous, aux années ’50… et qui a connu un sérieux coup de frein lors des deux années de Covid. Nous avions tout de même pu continuer une sorte de présence, en extérieur, avec le grand saint en calèche, et sur inscription. Cette année, heureusement, tous les signaux sont au vert, et nous pouvons refaire pleinement du porte-à-porte. C’est réellement une institution ici, comme c’est le cas pour les villages de Rouveroy et de Peissant ».