L’homme qui s’assied, dehors, chaque jour, à côté des portes d’entrées principales de l’hypermarché Carrefour, à Arlon s’appelle Pascal Fox. Il pleut, le mercure chute, le personnel et les clients prennent de ses nouvelles. Tout le monde le connaît, tout le monde le salue.

Deux caddies en guise de maisons, quelques sacs, une glacière offerte par un copain, des nounours neufs prêts à être donnés à des membres du personnel, Pascal mène sa vie, comme il l’entend. « C’est ma vie ça ! Ce que j’aime, c’est dire bonjour et discuter avec les gens. » Certains jours, il met sa musique, par moments un peu plus fort. C’est toute une ambiance. Le personnel esquisse un sourire. L’homme du Carrefour avec sa guitare et ses sacs remplis de trésors qu’il ne demande qu’à partager, rappelle que même si on a peu, un « Bonjour » et un sourire, ça réchauffe et humanise notre société.