David Abeels, le responsable écologie de nos églises en Brabant wallon: «Le grand défi de notre temps, c’est d’apprendre à redécouvrir nos trois liens fondamentaux»David Abeels, monsieur écologie de l’Eglise

Les questions et préoccupations sociétales au sujet de l’écologie ne cessent de s’accroître. Au-delà des pollutions et dégradations environnementales récentes, un ouvrage a fortement contribué à accentuer l’urgence de ces questions dans le monde catholique. En 2015, le pape François a publié l’encyclique Laudato Si’ (Loué sois-tu) qui demande que la terre soit traitée avec respect et hommage. Les fidèles aussi ont pris cette question à bras-le-corps. De leur propre initiative, des personnes se sont adressées à leurs évêques respectifs pour une mise en pratique de l’esprit de l’encyclique et pour faire connaître son message.

Sur base de ces préoccupations grandissantes, des discussions et propositions ont commencé à se mettre en place. S’en est suivie, en 2021, la nomination d’un référent pour l’écologie intégrale dans chacun des diocèses en Wallonie. En Brabant wallon, au 1er septembre 2021, c’est David Abeels qui a été désigné. « Le grand défi de notre temps, c’est d’apprendre à redécouvrir nos trois liens fondamentaux (le lien avec les autres humains, le lien avec la nature et le lien à Dieu), et à redécouvrir la place que nous avons sur terre en tant qu’être humain », explique le responsable écologie du vicariat du Brabant wallon.