Julie, 56 ans, aimait tellement être bronzée qu’elle y a presque laissé la vie: «C’était comme si on déversait de l’acide sur mon visage et qu’on le brûlait au chalumeau»

Julie, une quinquagénaire originaire de Floride, se rendait deux fois par semaine au solarium depuis 12 ans lorsqu'elle a remarqué croûte sur son front qui ne voulait pas disparaître. Après avoir consulté un médecin, le diagnostic est tombé : à 36 ans, elle était atteinte de deux types de cancers de la peau, le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde. « J'ai passé chaque seconde que j'ai pu au soleil et ce fut la plus grosse erreur de ma vie », a témoigné Julie auprès de nos confrères du Sun. « Je me souviens juste d'avoir pensé que c'était effrayant et que j'avais été tellement stupide... Et puis je suis retournée au salon de bronzage parce que j'étais addict. »

En tout, elle a subi huit interventions chirurgicales, et une luminothérapie pour essayer de tuer les cellules cancéreuses, avant de commencer la chimiothérapie topique en crème. « C’est tellement douloureux », a-t-elle expliqué. « En gros, vous vous brûlez le visage tous les jours pendant un mois. « C’était comme si on déversait de l’acide sur mon visage et qu’on le brûlait au chalumeau. »