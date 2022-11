Cross-country – Scaunet qualifiée pour l’Euro de cross-country

La sélection pour les championnats d’Europe de cross-country est tombée. Trente personnes défendront les couleurs de la Belgique le 11 décembre prochain dans le Parc naturel de La Mandria, au nord-ouest de la ville de Turin, en Italie. Les critères de sélection étaient très clairs cette année et les résultats de la cross-cup de Roulers de dimanche ont permis à la fédération belge d’athlétisme d’envoyer une belle délégation.

Et parmi ce beau monde, on retrouvera Vanessa Scaunet, l’athlète du CABW, qui participera pour la deuxième année consécutive au relais mixte suite à sa deuxième place à Roulers. « Le parcours était très boueux, c’était plus dur que ce que je pensais. Mais j’ai réussi à garder une bonne position, j’ai quand même pas mal souffert. Je ne suis pas satisfaite de mes sensations de course mais cela faisait longtemps que je n’avais plus pris part à une compétition », souligne Vanessa, qui retiendra donc le positif, à savoir cette qualification européenne.

Faire mieux qu’à Dublin

Après sa médaille de bronze à Dublin, le relais mixte espère faire tout aussi bien, voire mieux. De plus, ils auront l’avantage de bien se connaître, avec une équipe très similaire par rapport à l’an dernier. Des athlètes qui sont en bonne forme et qui ont pris cœur à bien préparer ce rendez-vous international. « La préparation a été compliquée, je suis en stage en hôpital pour mes études avec des semaines de 40h de boulot. Ce n’est pas évident de tout combiner, j’accumule beaucoup de fatigue. En plus, j’ai été malade après Munich, puis malade en début d’hiver ce qui m’a fait rater quelques semaines d’entraînement. Mais cet Euro de cross était clairement un objectif. Maintenant, je vais avoir deux semaines pour bien me préparer et surtout bien me reposer. Sur place, on aura une belle équipe, soudée. On s’était bien compris l’an dernier et avec Mariska qui est en bonne forme ça peut donner de belles choses. »

Après ce championnat, Vanessa partira en stage au Kenya pour préparer sa saison hivernale, qui sera surtout axée sur l’indoor plutôt que les cross. Après, il y aura les championnats du Monde outdoor, où la spécialiste du 800m aimerait à nouveau se frotter au gratin mondial sur sa distance de prédilection, après son bel été 2022.

Dans le reste de la sélection, on notera également la qualification de Michael Somers/CABW sur le cross long, de Maxime Delvoie/CSDY en réserve du relais mixte ainsi que de Jana Van Lent/RESC en catégorie U23. Pour Jana, il s’agira de sa première participation à un championnat international grâce à sa quatrième place à Roulers.