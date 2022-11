Bagarre générale en Russie: exclu pour un coup de poing au visage de son adversaire, Shamar Nicholson (ex-Charleroi) reçoit une ovation de son équipe! (vidéos)

La scène est tout simplement hallucinante. Alors que le football continue actuellement en Russie, étant donné que le pays a été exclu de la Coupe du monde, l’ancien attaquant du Sporting de Charleroi, Shamar Nicholson a fait parler de lui.

La raison ? Une bagarre générale a éclaté lors du choc entre le Spartak Moscou et le Zenit Saint-Petersbourg suite à un accrochage entre Quincy Promes et Wilmar Barrios, et Nicholson s’en est mêlé en assénant un coup de poing au visage d’un adversaire. Il a donc logiquement été exclu, comme cinq autres joueurs, mais il a eu droit à une surprise après la rencontre…

Il a reçu une « standing ovation » de ses coéquipiers, visiblement impressionnés par la qualité de son coup de poing, lorsqu’ils ont revisionné la phase au ralenti.