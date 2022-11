Benjamin offre une récompense à celui qui retrouvera son chien perdu à Gedinne: «Pour moi, Titi est comme un enfant»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Désemparé, Benjamin lance un appel à l’aide sur Facebook pour retrouver son chien Titi disparu depuis plus de 10 jours. « Je me promenais comme d’habitude dans les bois. Titi, sans laisse, a vu un gibier et elle a foncé dessus. Au début, je ne me suis pas inquiété car elle l’avait déjà fait », commence Benjamin. Mais cette fois-ci, Titi n’est pas revenue malgré les appels de son maître.