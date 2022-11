La demande de permis pour la restauration du conservatoire de Bruxelles est introduite

Beliris, les communautés française et flamande et la régie des Bâtiments viennent d’introduire une demande de permis pour restaurer le conservatoire de Bruxelles. Le projet porte sur la restauration d’un magnifique patrimoine architectural au cœur de Bruxelles comprenant la construction et la rénovation des infrastructures nécessaires aux deux conservatoires, une prestigieuse bibliothèque musicale et trois salles de concert. Le budget de l’opération est estimé à environ 75 millions d’euros (15 financés par Beliris, 20 par la Régie des Bâtiments et 20 par chacune des communautés française et flamande).

Le conservatoire de Bruxelles, construit à la fin du 19e siècle, a été conçu par l’architecte Jean-Pierre Cluysenaar. Il se composait alors d’un bâtiment scolaire situé rue de la Régence, et de deux maisons attenantes pour le directeur et son secrétaire. La salle de concert monumentale abrite l’un des orgues historiques les plus précieux de Belgique, un instrument d’Aristide Cavaillé-Coll, l’un des plus grands facteurs d’orgue de tous les temps. L’ensemble sera restauré et adapté aux normes contemporaines en termes d’acoustique, d’accessibilité, de sécurité et de confort. Toutes les interventions sont effectuées dans le plus grand respect du patrimoine architectural.