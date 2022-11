Travaux à la gare de Mouscron: les riverains s’inquiètent de la sécurité et du stationnement, la fin du chantier promise pour novembre 2023

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De nombreux habitants du quartier de la gare étaient venus écouter la présentation détaillée du chantier de la gare de Mouscron, lors de la réunion citoyenne, au CAM. Pas tellement pour tirer à boulet rouge sur un projet que certains jugeaient « magnifique » une fois abouti, mais surtout pour attirer l’attention sur les conséquences au niveau de leur quotidien, ainsi que sur la sécurité routière.

« Quelle ne fut pas ma surprise de constater, mardi matin, que je ne pouvais plus accéder à mon garage ni en sortir », souriait une habitante dont le garage donne sur la Place de la Gare, dont on a en effet pu constater le segment déjà bloqué par les travaux. « Les ouvriers étaient là dès l’aube, et personne n’avait été prévenu au préalable ! »