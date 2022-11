Inondations à Erquelinnes: 40.000€ pour poursuivre les manœuvres sur les ruisseaux Sérus et des Viviers

Les riverains de la place d’Erquelinnes se sont souvent retrouvés les pieds dans l’eau. Il y a bien sûr eu les inondations dévastatrices de juillet 2021 mais les Erquelinnois ont vu l’eau s’infiltrer dans leur maison à plusieurs reprises depuis, comme en juin de cette année encore. En cause, hé bien plusieurs choses ! D’abord, il y avait un fossé (wateringue) qui posait problème : il devait être curé et les habitants du quartier s’impatientaient de ne rien voir progresser.

Cette wateringue a finalement récemment été curée. La Commune avait déboursé environ 100.000 € pour procéder à cela et tout est désormais nettoyé de ce côté.

Toutefois, on le sait, le Sérus et le ruisseau des Viviers qui se trouvent sous la place peuvent aussi poser problème. Dès lors, la Commune poursuit ses manœuvres afin de lutter contre les inondations. « Nous avons fait appel à un gros bureau d’études pour analyser la situation. Un marché va bientôt être lancé », explique le bourgmestre David Lavaux. « Nous avons déjà les moyens, soit 40.000 € que nous voulons budgéter avant la fin de l’année. Cette somme sera dédiée à l’étude et à la mise en œuvre des propositions. »