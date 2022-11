Un style de vie atypique… À Jemappes, cinq familles vivent dans des yourtes, en habitat groupé: «Au début, des gens se demandaient si ce n’était pas une secte!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au beau milieu du parc Saint-Ferdinand à Jemappes, cinq familles ont monté un projet d’habitat groupé, nommé le Petit Marais. Pas d’amalgame, il ne s’agit pas d’une vie communautaire où tout le monde partage tout avec tout le monde. « J’évite de parler de vie communautaire. Au début, des gens se demandaient si ce n’était pas une secte », explique Bernard Antoine, membre du projet. « On partage un certain nombre de choses, mais chacun a sa vie privée, son appartement. Par la suite, on envisage des moments en commun. Ça peut être des moments de convivialité autour d’un repas ou des réunions. »