L’Ukraine réclame des livraisons plus rapides d’armes, dont des systèmes anti-aériens

« Plus vite, plus vite, plus vite », a-t-il lancé à son arrivée à une réunion conjointe avec ses homologues des pays de l’Otan au parlement roumain à Bucarest.

Il faisait écho à une précédente demande adressée aux alliés, en avril dernier quand il avait réclamé « des armes, des armes, des armes » pour permettre à son pays se résister à l’invasion russe.