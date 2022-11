«Echo 3»: quand une brillante chercheuse (Jessie Collins) disparaît en Amérique latine, son frère (Luke Evans) et son mari (Michiel Huisman) font tout pour la retrouver

Sous ses airs de thriller, ce drame familial complexe sur fond de guerre secrète s’ouvre alors qu’Amber, une brillante scientifique, disparaît en Amérique latine. Son frère Bambi (Luke Evans, dit Gaston dans « La Belle et la Bête ») et son mari, Prince (Michiel Huisman, chevalier servant de Daenerys dans « Game of Thrones »), deux anciens militaires, partent à sa recherche… et ne sont pas au bout de leurs surprises.

Côté casting, en plus de Michiel Huisman (« The Haunting of Hill House ») et Luke Evans (« Le Hobbit », « Fast and Furious »), on retrouve Jessie Collins (« The Nine, 52 heures en enfer ») ou encore Bradley Whitford et Martina Gusman.