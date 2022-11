À Stavelot, le ciné Versailles rouvre officiellement ses portes: «Les personnes de la région sont heureuses de le retrouver»

Début juillet, le responsable du cinéma Versailles à Stavelot, Joseph Michel, tirait sa révérence. Fin août, une ASBL composée d’une vingtaine de personnes s’était formée afin de reprendre la gestion du cinéma. Nous voici fin novembre et le ciné Versailles rouvre officiellement ses portes ce 30 novembre. Une réouverture qui fait plaisir à l’ASBL en charge, mais surtout aux clients. « Notre motivation est de garder le cinéma en vie sur le long terme. Les gens de la région tiennent réellement à ce lieu », commente Olivier Pirnay, membre du conseil d’administration.

« Ce sont deux traditions en une qui se sont déroulées au sein du cinéma », explique Éric Pesser, membre de l’ASBL Cinéma Le Versailles et président du conseil d’administration. « C’était un rendez-vous pour les tout-petits. On voyait bien à leurs visages qu’ils étaient plus contents de voir le cinéma que Saint-Nicolas. » Une première séance test en situation réelle.