Partout, l’heure est aux économies. L’éclairage est au centre des préoccupations dans nos communes, particulièrement en cette période d’hiver.

À l’administration de la Ville de Soignies, il est temps de revoir tout le système de lumière qui met en valeur l’Hôtel de Ville, installé il y a longtemps et aujourd’hui désormais complètement vétuste. Certaines lampes sont cassées et, les modèles n’existant plus, il est difficile de les réparer. « Certains spots placés au sol prennent même l’eau, » explique la bourgmestre Fabienne Winckel (PS).