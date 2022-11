Les Liégeois peuvent donner leur voix au tram grâce à un sonomaton installé en Vinâve d’Île (vidéo)

À l’intérieur, se trouve un petit studio, équipé d’un micro et d’un ordinateur. Il permet aux intéressés d’enregistrer des phrases qui seront ensuite diffusées dans le futur tram de Liège : « On vient ici compléter un panel de 9 voix professionnelles, qui seront aussi réalisées par des comédiens et des humoristes… Mais on veut aussi avoir d’autres types de voix, notamment pour tout ce qui est annonces événementielles. Et ces voix, on va les entendre pendant de longues années. Tout le monde est le bienvenu, on est intéressé par tous les types de voix », explique Daniel Wathelet, responsable communication du tram.

de videos

« Et c’est aussi une manière d’associer les gens à un projet qui, pour le moment, est dans la phase la plus embêtante avec le chantier, mais qui, progressivement, va aller vers des travaux qui vont se terminer et un tram en exploitation ».