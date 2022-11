Jean triste et en colère suite à l’empoisonnement de son chat Ziggy, 5 ans, à Naast: «Il est mort dans les bras de ma femme»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le moins que l’on puisse écrire c’est que le Naastois, Jean Beghain, 49 ans, aime les animaux. « Chez moi, c’est une animalerie. J’ai déjà une tortue, quatre chats, deux chiens et un lapin. Vendredi, la secrétaire du club de football de Naast est décédée. C’est moi qui ai récupéré son chien et son chat. Je ne pouvais pas faire d’autrement. Si j’avais plus d’espace, j’en aurais encore plus », nous a-t-il confié.