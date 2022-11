Ans va créer 18 nouveaux logements à l’angle des rues Jean Volders, de la Tonne et Puits-du-Levant

Dix-huit nouveaux logements vont bientôt voir le jour à Ans. La commune a annoncé la construction de 18 appartements « à haute qualité environnementale » à l’angle des rues Jean Volders, de la Tonne et Puis-du-Levant.

La Société de logements du plateau (SLP) et son conseil d’administration avaient décidé de répondre au plan de relance de la Wallonie afin de créer de nouveaux logements d’utilité publique dans une dynamique de développement et de soutien aux filières locales du secteur de la construction, innovantes et éco-responsables dans leurs concepts et processus de production. Le projet a été retenu par le ministre du Logement, Christophe Collignon.