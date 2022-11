Luis, retrouvé dans le canal avec 8 balles dans la tête à Manage: son épouse et un ami renvoyés devant les assises

La chambre des mises en accusation vient de confirmer la décision de la chambre du conseil : c’est bien devant la cour d’assises de Mons que sont renvoyés les accusés de ce dossier d’assassinat qui remonte à février 2020.

Le lundi 17 février 2020, Annelies signale la disparition de son mari, Luis Gonzales Roja, 34 ans : il a quitté le domicile conjugal à Manage et n’a plus donné signe de vie. De fait, quelques heures plus tard, un marinier signale la présence d’un véhicule dans le canal, à Bois-d’Haine. La police et les plongeurs extraient alors une camionnette Dacia Dokker. Le corps sans vie de Luis se trouve dans le coffre. Le malheureux a été abattu de 8 balles.