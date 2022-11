Débordements à Molenbeek après le match Belgique-Maroc: un policier a lâché son chien sur un jeune homme (vidéo)

Tout le monde s’attendait à des tensions dimanche 27 novembre après le match Belgique-Maroc. À Molenbeek, du côté d’Étangs Noirs, un important dispositif policier a été mis en place. « Nous avions mis en place un dispositif préventif et défensif. Nos policiers ont essuyé des jets de pierres et des cocktails molotovs. Les lignes de nos forces de l’ordre ont été attaquées et elles se sont défendues de manière graduelle et proportionnelle », explique le commissaire François Ganseman. « On a des blessés à des degrés divers au sein de nos forces de l’ordre et il y a eu des arrestations. »

de videos

Mais du côté de la population, un autre son cloche nous parvient. Un jeune homme a filmé des policiers après avoir été frappé alors que selon lui, il ne faisait rien de mal. « Je vous ai rien fait et vous m’avez frappé ! T’es filmé », répète la personne dans la vidéo tout en reculant.