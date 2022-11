40 nouveaux logements publics à Huy-Waremme: trois projets retenus par la Région Wallonne

En août dernier, nous apprenions que Meuse-Condroz-Logement (sociétés de logement de Service Public) avait introduit un dossier auprès de la Région Wallonne en vue de la construction de 20 logements sociaux dans le quartier des Vieux-Floricots, à Tihange, sur les hauteurs de Huy. Il s’agit d’un projet mixte, qui mélange maisons individuelles et immeubles à appartements.

Lire aussi> Projets de logements sociaux: 20 à Tihange, 14 à Marchin et 10 à Clavier

Et bonne nouvelle, deux de ces trois projets ont été retenus par la Région Wallonne et ont obtenu des subsides. MCL obtient 3.040.000 euros de subsides pour le projet de Tihange et 1.660.000 euros pour celui à Clavier.