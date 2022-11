La commune de Braives cherche des familles pour accueillir des réfugiés ukrainiens durant l’hiver

La commune de Braives a lancé un appel pour trouver des familles qui seraient candidates à accueillir des Ukrainiens chez eux. « Avec l’hiver qui arrive, on s’attend à voir plus de personnes quitter l’Ukraine et il faut pouvoir répondre à cette demande », explique Pol Guillaume, bourgmestre de Braives.

Plusieurs solutions d’accueil sont possibles. « On cherche des familles prêtes à recevoir des réfugiés chez eux, mais pas seulement. On est aussi ouvert à des prêts de studios ou d’appartements pour loger les Ukrainiens qui fuient la guerre », ajoute le bourgmestre qui a lui-même accueilli une maman et son enfant. « C’est une expérience très intéressante à vivre et donc j’invite tous ceux qui peuvent se le permettre à faire de même », conclut le bourgmestre.