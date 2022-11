Comment un message a fait de la vie d’un jeune Belge de 18 ans et sa famille un enfer: il a déjà perdu près de 45.000 euros, «c’est un cauchemar qui pourrit notre vie»

Une mule financière met son compte bancaire et/ou sa carte bancaire et ses codes à la disposition de criminels, qui recrutent désormais leurs proies à la porte de l’école, dans les lieux festifs ou les gares, mais aussi en ligne. Or, constate Febelfin, les jeunes passent aujourd’hui beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, où ils sont confrontés au quotidien à des publicités ou à des messages qui leur promettent un moyen rapide de gagner des sommes d’argent importantes.

Contre 9.000 euros…

Arto (prénom d’emprunt), un jeune Belge de 18 ans, fait partie des nombreuses victimes de cette pratique. « Mon fils a été approché il y a deux ans via Instagram », a expliqué sa mère à la VRT. « Contre 9.000 euros, il devait donner ses données personnelles et bancaires. Mais une fois l’argent sur son compte, celui-ci a été bloqué », ajoute-t-elle. C’était le début d’un long calvaire, car Arto et ses proches ont perdu totalement le contrôle sur son compte bancaire. « Ils ont enlevé et menacé mon fils à deux reprises dans la foulée, avec des armes. Il a dû leur donner sa carte d’identité, et c’est là que l’enfer a réellement commencé ».