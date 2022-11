Un jeune chasseur, récemment devenu papa, tué après une partie de chasse: c’est son propre chien qui lui a tiré dessus…

Ces derniers mois, les accidents de chasse se sont multipliés, notamment en France, remettant cette pratique au cœur de l’actualité.

Et selon le DailyMail, un nouvel incident grave s’est produit, cette fois en Turquie. On apprend en effet qu’un jeune homme de 32 ans est mort ce week-end lors d’une partie de chasse dans le district d’Alacam, au nord du pays. Alors qu’il s’apprêtait à rentrer chez lui, Ozgur Gevrekoglu a mis son fusil dans le coffre de sa voiture. Son chien a alors bondi dans le véhicule et malencontreusement déclenché la gâchette. L’arme a feu était chargée et une balle a mortellement touchée le jeune homme. Emmené l’hôpital, il y est décédé.