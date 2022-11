Agression à la librairie de Marcinelle: le libraire inculpé de coups sur le client

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le parquet de Charleroi s’est exprimé sur cette bagarre survenue vendredi dernier à la librairie BK à Marcinelle et a fait le point sur l’état du dossier. À l’heure actuelle, le patron de la librairie a été interpellé et entendu durant le week-end. Il a finalement été remis en liberté samedi après-midi, mais il a tout de même été inculpé de coups et relâché sous mesures alternatives, précise Sandrine Vairon, procureur de division de Charleroi. L’enquête se poursuit évidemment et il sera essentiel de faire toute la lumière sur les événements et de déterminer les responsabilités. En effet, les versions du libraire et du client, que nous avons répercutées dans nos colonnes, diffèrent sur divers points.