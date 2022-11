L’IFAPME ouvre un nouveau centre à Charleroi: rendez-vous à «la Chaufferie» pour découvrir ce nouvel espace dédié aux métiers de la vente et de la mode

« Cette nouvelle implantation représente la troisième étape du déploiement de l’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises en terres carolos, déclare Willy Borsus, le ministre wallon en charge de l’IFAPME. Après une implantation à Gosselies, en 2019, pour les métiers de la construction et de la logistique, un deuxième site inauguré voici quelques jours chez E6K pour les métiers du numérique, on étrenne, dans le bâtiment dit la Chaufferie, un espace de près de 3.000m² , qui hébergera les métiers de la vente et de la mode ». D’autres secteurs et d’autres formations seront développés par la suite. La nouvelle infrastructure privilégiera aussi le développement de l’entrepreneuriat. Et elle se donne les moyens de ses ambitions : équipements à la pointe, classe virtuelle dernier cri, studio numérique… La Chaufferie et son aménagement représentent un investissement de l’ordre de 5 millions d’euros. Ce projet a bénéficié du soutien des fonds Feder.

Les formations du centre « compétence business », porté en duo par l’IFAPME et le Forem, ainsi qu’une équipe du service Alternance, qui accompagne les apprenants et les entreprises, seront aussi de l’aventure à la rue Averroès.