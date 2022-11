Plus d’une centaine de pigeons ont envahi la toiture de Marie-Thérèse et Patrice à Trivières: «J’ai bien pensé utiliser une carabine, dans le temps on en mangeait bien, mais j’aurai trop peur de casser des tuiles»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l’enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile… » Le petit poème déclamé par Benoît Poelvoorde dans son film culte : « C’est arrivé près de chez vous », prête à sourire, mais serait bien de circonstances à la rue Victor Larock à Trivières. À voir ces tapis de pigeons sur les toits, on se remémore les images d’Alfred Hitchcock dans « Les oiseaux ». Les riverains, en tout cas, sous un amoncellement de fientes et de plumes, sur fond de roucoulements chahuteurs, ne rient pas. Certains d’entre eux se verraient bien organiser du tir au pigeon de quartier tous les week-ends, tellement, ces colombidés et leurs nuisances dues à leur nombre les importunent.