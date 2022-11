75% des Belges célèbreront la fin d’année plus simplement avec un menu meilleur marché: Delhaize lance son action pour des fêtes à petits prix

Les résultats de l’enquête de fin d’année réalisée par Delhaize ne font que confirmer les priorités des Belges : l’impact de l’inflation est bel et bien présent et les Belges revoient leur façon de célébrer les fêtes. Delhaize souhaite accompagner au mieux tous ses clients en proposant un large choix de produits de tradition mais ne néglige évidemment pas les plus petits budgets en proposant un exemple de menu P’tits Lions pour inspirer et aider ses clients à célébrer les fêtes plus simplement mais avec gourmandise. Quel que soit le choix des clients Delhaize, ils retrouveront les quantités suffisantes en magasin ou en ligne où Delhaize s’attend à une progression de 58 % des commandes pour célébrer des réveillons à la carte pour chacun.

Delhaize est parfaitement consciente de la réalité qui frappe ses clients notamment en raison de l’explosion des coûts de l’énergie et de l’inflation. D’après les résultats de l’enquête réalisée par Delhaize, une partie de la population précisent que l’inflation aura un impact sur la manière dont ils célébreront les fêtes de fin d’année. 75 % des Belges prévoient dès lors de célébrer plus simplement les fêtes tout en se rassemblant avec un menu meilleur marché. Delhaize proposera justement dans son magazine de fin d’année parmi les nombreuses idées de recettes et menus inspirantes un menu P’tits Lions grâce aux 600 produits P’tits Lions. Évidemment les clients pourront toujours retrouver les produits de tradition des fêtes de fin d’année comme le homard, les huîtres et le champagne mais les plus petits budgets ne seront pas oubliés.

Le succès des commandes en ligne pendant les fêtes n’est plus à démontrer. Il requiert d’ailleurs une maximalisation des capacités avec plus de collaborateurs pour la préparation des commandes, de chauffeurs et de camionnettes. Il s’agit d’un net investissement afin de pouvoir servir tous les clients qui comptent sur ce service de livraison à domicile et de pick-up en magasin pour leur faciliter les fêtes. Le nombre de commandes en ligne estimées gonfle de 58 % pour la semaine juste avant le réveillon de Noël par rapport à la même semaine l’an dernier.

Des stocks en suffisance

Le challenge pour les acheteurs Delhaize et les équipes des magasins est loin d’être simple ces dernières années. Et cette année est un nouveau défi à relever. Analyser au mieux la demande afin de prévoir les volumes nécessaires pour passer les commandes des produits de fin d’année en garantissant à la fois les quantités suffisantes pour satisfaire ses clients et ce, sans générer de gaspillage alimentaire n’était pas chose aisée.

Le sans alcool et les petits formats ont la cote

Au-delà des incontournables boissons festives de fin d’année telles que le Cava (800.000 bouteilles), le Prosecco (450.000 bouteilles) et le Champagne (600.000 bouteilles), la demande pour des options non alcoolisées s’accroît chaque année un peu plus. Delhaize prévoit de vendre 200.000 bouteilles de vins et mousseux sans alcool pour les fêtes cette année. Lorsque l’on observe plus largement la demande d’alternatives non alcoolisées au-delà du vin et du mousseux, on observe même une explosion des commandes de boissons sans alcool qui doublent en comparaison à l’an dernier, ce qui confirme une tendance ancrée de ces dernières années. Delhaize détient d’ailleurs sur ces catégories de produits environ 30 % des parts de marché et offre un assortiment très large de plus de 170 produits différents. Les petits formats de bouteilles 25cl et 37,5cl rencontrent un succès grandissant avec une augmentation de 10 % des volumes.

Delhaize prend en considération la situation complexe actuelle et proposera 200 articles en promotion (-25 %, -40 % et 2+1). Les clients pourront également retrouver chaque semaine pendant une promotion 1+1 différente à découvrir.

Malgré ce même contexte difficile à déchiffrer, les commandes des magasins pour les spiritueux se voient cette année gonflées de 16 %. Le gin et le rhum sont les stars des tables de fêtes, suivies par la vodka et la tequila.

Au cours des fêtes de fin d’année, Delhaize constate un pic de vente de bières. Les volumes s’envolent jusqu’à 15 millions de bouteilles, soit 50 % de plus qu’en janvier et février. Les bières trappistes très traditionnelles et le segment des blondes fortes ont le plus de succès.

L’incontournable apéro

La tendance entamée depuis plusieurs années qui consistent à se rassembler autour d’un apéro dînatoire est entre-temps devenue une habitude ancrée chez une bonne partie des Belges.

Les classiques tels que les apéros à préparer au four ont une place importante sur les tables de fête. L’assortiment de mix de petits fours atteint en décembre les 80.000 unités quand il atteint le reste de l’année à peine les 10.000 paquets vendus. La cuisine du monde se porte bien également pendant cette période grâce notamment aux snacks apéritifs asiatiques.

Les quantités de crackers salés sont multipliées par 3. Quant au vaste choix de tapenades que l’on peut y déposer, Delhaize a prévu 1,3 million de pots avec une promotion 2+1 qui se déroulera exceptionnellement deux semaines au lieu d’une du 15 au 28 décembre. Les olives au fromage, le houmous naturel et les jeunes cubes de fromage sont de loin les références les plus populaires. Mais les clients choisissent aussi souvent un savoureux fuet ou un dip crémeux pour l’apéritif.

Dilemne pour le plat principal

Afin de permettre à ses clients de se faire aussi plaisir avec une belle pièce de viande ou encore un homard, Delhaize prévoit de belles promotions comme les huîtres fines de Normandie et les crevettes en 1+1 ou le homard avec une réduction de 20 %. Malgré les promotions, Delhaize a revu les quantités de son assortiment face à l’inflation. Les volumes d’huîtres et de homards sont légèrement inférieurs à l’an dernier pendant les ceux de crevettes grises et de saumon seront eux supérieurs. Delhaize proposera 2 millions d’huîtres, 37.5 tonnes de homard, 650.000 raviers de crevettes grises et 750.000 paquets de saumon fumé. Du côté de la boucherie, 20.000 dindes seront prévues ainsi que 36.000 kilos de viande pour fondue et 130.000 plateaux de grillade/fondue.

La touche finale du menu

Glacée ou au rayon pâtisserie, la bûche reste l’incontournable dessert au menu des fêtes. Au rayon pâtisserie, ce ne sont pas moins de 400.000 bûches qui feront saliver les clients avec, pour la première fois, une alternative vegan chocolat noisette qui n’a rien à envier aux autres bûches du rayon. Cerise sur… la bûche, tous ces desserts sont 100 % belges.

Les bûches glacées viennent compléter le large choix de desserts avec 230.000 pièces prévues avec la 3 chocolats de Delhaize au top du classement des références en marque distributeur.

Pour autant, l’habitude de cuisiner plus soi-même, accentuée pendant la crise sanitaire, se poursuit dans ce contexte d’inflation. Cela se ressent notamment dans les volumes de farine (300 tonnes prévues), de sucre, de gélatine, de gousses de vanille qui se voient multipliés par 3 en décembre. Les quantités de boudoirs quant à elles doublent. Le tiramisu en dessert a la cote pendant les fêtes.