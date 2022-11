Ecolo ne fera pas de liste propre à Theux en 2024: «On veut ouvrir la politique locale à des citoyens qui ne s’y retrouvent pas»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Se reconnaître d’avantage dans la politique locale, pourquoi pas ? Ce milieu influence véritablement la vie des communes, puisqu’il travaille au plus près des citoyens et de leurs intérêts. La danse politique entre majorité et opposition prendra de nouveaux pas à Theux avec une modification des listes. Sur le ring, IFR, le parti du bourgmestre Pierre Lemarchand, et le PS+, qui forment l’actuelle coalition face à Ecolo jusqu’à la prochaine législature.

Mais dès 2024, ce sera fini puisqu’un nouveau mouvement verra le jour, « pour notre commune » comme le note leur slogan. Pas encore de nom dévoilé, pas d’image : le parti sera présenté le 10 décembre à la Taverne du Ravito Banal, à Theux. Par contre, une volonté d’ouverture motive les troupes.