Aldi se lance dans les magasins de proximité pour renforcer son offre bruxelloise: le premier sera inauguré ce mercredi à Ixelles

Aldi inaugure ce mercredi son 23 e magasin en région bruxelloise, à Ixelles, sur l’avenue de la Couronne. Ce nouveau magasin ne ressemble pas aux autres, car il s’agit du premier Aldi « compact ». L’enseigne allemande vise habituellement des grands espaces commerciaux, mais, au vu de la situation dans la capitale, Aldi compte construire des magasins compacts plus petits pour s’établir à Bruxelles. « La situation de Bruxelles n’est pas comparable à celle du reste du pays », indique Geert de Roy, Senior Manager Expansion chez Aldi.

Ces supermarchés seront plus facilement accessibles, et répondront aux besoins des Bruxellois. « Nous avons compris que la mobilité était importante, les riverains prennent moins la voiture et cherchent des commerces de proximité. C’est ce que nous proposons avec notre offre compact », ajoute Geert de Roy.