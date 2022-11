Une nocturne des commerçants d’Heusy pour la fin d’année

Ce jeudi 8 décembre, quasiment tous les magasins d’Heusy participent à une nocturne, de 18 à 21 heures. Intitulé « La rue en fête édition Noël », cet événement rassemblera 32 commerces. Ils seront tous ouverts et décorés spécialement pour l’occasion avec des sapins et des bougies. On pourra également y rencontrer le Père Noël.

L’accent sera particulièrement mis sur l’accueil des clients, avec des boissons et des zakouski offerts un peu partout. Les établissements horeca participeront également à la fête.