La Loterie nationale adapte son offre pour les fêtes... avec une particularité cette année

Comme chaque année, la Loterie adapte son offre pour les fêtes. Avec, cette année, une particularité liée aux deux Lotto Extra des réveillons. Chaque année, la Loterie propose des tirages supplémentaires du Lotto, appelés Lotto Extra. Des Lotto Extra, il y en a aussi durant l’année, lors des vendredis 13, par exemple.

Jusqu’à 6 millions

Pour ces deux tirages de fin d’année, les 24 et 31 décembre, il y aura trois millions à remporter pour les gagnants du rang 1. Quelle que soit la cagnotte du Lotto « normal ». Et si le jackpot de 3 millions du 24 décembre n’est pas remporté, il sera reporté au tirage du 31 décembre. Ce qui nous ferait un jackpot de 6 millions ce jour-là. Un jackpot qui, si lui non plus n’est pas gagné, sera reporté sur le tirage du Lotto normal du 4 janvier.