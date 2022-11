Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À la recherche d’une nouvelle adresse pour un brunch le dimanche en région bruxelloise ? Bistro Nazionale, situé rue Lannoy à Ixelles, propose chaque dimanche un brunch aux saveurs d’Italie. Pour ce faire, l’établissement italien du groupe Cocina souhaite rappeler les traditions italiennes où le dimanche se passe en famille ou entre amis autour d’un bon repas. On mange les pasta della nonna et on partage un moment convivial.