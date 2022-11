Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les pratiques catholiques sont en chute libre ! Le dernier rapport annuel de l’Église catholique, portant sur l’année 2021, recense en effet quelque 36.834 baptêmes (-18 % par rapport à 2018), 4.032 mariages (-40 %) et 41.760 funérailles (-14 %). « On en arrive vraiment à une situation où les catholiques sont en passe de devenir une minorité », résume Caroline Sägesser, chargée de recherches au Centre de recherche et d’information socio-politique (Crisp), spécialiste des cultes et de la laïcité.

Elle a comparé ces données à celle de l’état civil. Résultats ? À peine un mariage sur 10 passe par la case « église ». Trois naissances sur 10 sont suivies d’un baptême. Et pour les décès, moins de 4 sur 10 font l’objet de funérailles catholiques. « On se demandait si, avec le Covid, les gens prendraient d’autres habitudes. Et on en voit ici la confirmation. Le confinement semble avoir accéléré la baisse des pratiques religieuses. On avait des catholiques sécularisés qui fréquentaient l’église à des moments clés de leur vie. Mais on s’aperçoit que même eux ont abandonné cette pratique occasionnelle. »