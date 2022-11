Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qui pourra en bénéficier ? Sera-t-elle exempte de taxes ? Ne sera-t-elle payée qu’en 2023 ou également en 2024 ? Voici les réponses à vos questions.

C’est quoi cette prime ? D’où vient-elle ? Résumons rapidement la situation : tous les deux ans, en Belgique, un accord interprofessionnel est négocié. Il définit la norme salariale, à savoir l’augmentation que pourront connaître les salaires dans cette période. C’était, par exemple, 0,4 % pour l’accord 2021/2022, ce qui avait déjà suscité la colère des syndicats. Ces derniers mois, l’inflation a affolé les compteurs, ainsi que l’indexation automatique des salaires, un mécanisme (quasi) unique en Europe qui permet de protéger le pouvoir d’achat des travailleurs. En janvier, des centaines de milliers de salariés belges devraient donc voir leur salaire augmenter automatiquement de plus de 10 %, ce qui effraie les employeurs, aussi à cause de l’écart entre les salaires belges et ceux des pays voisins. Résultat des courses : hors indexation automatique, la marge d’augmentation des salaires, pour les deux années à venir, est de… 0 %. Les syndicats sont furieux, surtout que certains secteurs font de gros bénéfices ; les patrons crient « au fou » en écoutant les souhaits syndicaux. D’où le compromis proposé par le gouvernement : une prime unique sur le modèle de la « prime corona » de 2021.