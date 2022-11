Coupe du monde: les Iraniens réclament un penalty qui aurait pu tout changer (vidéo)

Un but de Christian Pulisic à la 38e contre l’Iran a permis aux États-Unis de terminer deuxième du groupe B et de se qualifier pour les huitièmes de finale où ils rencontreront les Pays-Bas, vainqueurs du groupe A.

Une phase de jeu fait toutefois beaucoup parler et il est vrai qu’elle aurait pu tout changer. Alors que nous entrions dans la 99e minute d’arrêt de jeu, une habitude dans ce Mondial qatari, Cameron Carter-Vickers posait un coude sur l’épaule de Mehdi Taremi. L’attaquant iranien s’écroulait dans le grand rectangle.

L’arbitre de la rencontre ne bronchait pas. Pour l’Espagnol Antonio Mateu, le contact, bien trop léger, n’était pas fautif. Une minute plus tard, l’arbitre sifflait la fin du match. Dans le camp iranien, on ne comprend pas. Pourtant, la vidéo est assez claire, non ?