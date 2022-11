Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Amélioration de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. De nouvelles dispositions légales permettront, par exemple, l’introduction d’un nouveau congé d’aidant de 5 jours par an qui peut être pris de manière très flexible, aussi d’un mécanisme visant à garantir que les travailleurs sous contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires puissent également prendre un congé de naissance. Il y aura l’obligation pour l’employeur de prouver qu’un non-renouvellement du contrat de courte durée n’est pas dû à la prise de congé par le travailleur. La loi harmonise la protection d’un père, d’un coparent ou d’un parent adoptif qui est injustement licencié pour avoir pris un congé de naissance ou d’adoption, en doublant l’indemnité due dans ce cas à six mois de salaire.

Augmentation de la durée du congé de naissance. Conformément à l’accord de gouvernement, à partir du 1er janvier 2023, le congé de naissance passera à 20 jours. Il a donc été doublé depuis le début de cette législature.

Travail étudiant et flexijobs. Le quota de 475 heures de travail pour les étudiants sera porté à 600 heures en 2023 et 2024. Cette mesure sera évaluée au cours de l’année 2024.

À partir du 1er janvier 2023, les flexijobs pourront également être utilisés dans le sport, les salles de cinéma, la culture (à l’exclusion des fonctions artistiques, techniques et de soutien), le secteur de l’événementiel et la santé (à l’exclusion des fonctions de soins).