Seins, lèvres, nez… les Miss n’ont plus honte de parler de chirurgie esthétique!

Disons-le d’emblée, nous n’avons rien contre la chirurgie esthétique et chacun est libre d’opérer les choix qu’il désire mais force est de constater que les candidates Miss Belgique semblent avoir de plus en plus recours aux interventions pour corriger diverses parties de leur corps.

Dimanche passé, les 32 finalistes de Miss Belgique 2023 sont à Sharm-el-Sheikh, en Égypte, où elles séjournent une semaine pour préparer la finale nationale prévue en février. Sur place, les filles posent, chaque jour, en maillot de bain, que ce soit pour leurs réseaux sociaux, pour les clips diffusés le soir de la finale ou tout simplement pour apprendre à poser devant les photographes.

C’est donc l’occasion de dévoiler son corps et d’assumer courageusement le fait qu’on a eu recours à la chirurgie quand les autres finalistes ou les journalistes posent des questions.