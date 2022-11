Les fonctionnaires fédéraux moins souvent malades, mais plus longtemps chez eux

« Malgré la diminution du nombre de fonctionnaires malades, nous observons une durée d’absence plus longue. L’année dernière, la durée moyenne d’une absence était de 10,3 jours alors qu’en 2017, elle n’était que de 7,4 jours. Le nombre d’absences de plus d’un mois est également en hausse au sein de l’administration fédérale », explique Petra De Sutter à partir du rapport Medex. « C’est une tendance que nous observons également dans le secteur privé. L’absentéisme pour maladie ’psychique et liée au stress’, d’après la dénomination officielle, est la principale maladie liée au travail », ajoute la ministre.

Un vieillissement

Le vieillissement joue également un rôle dans les absences pour maladie, selon le rapport. « On constate que le taux d’absentéisme chez les fonctionnaires les plus jeunes tournait autour de 3,8 % l’an dernier alors qu’il s’élevait à un peu moins de 10 % chez les plus de 60 ans. L’absence moyenne des fonctionnaires les plus jeunes (jusqu’à 24 ans) est de 7 jours. Avec l’âge, la durée d’absence moyenne passe à 23 jours chez les agents de plus de 60 ans », peut-on lire dans le communiqué.