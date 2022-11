Proximus annonce mettre fin à ses services 3G d’ici fin 2024: voici ce qui va changer concrètement pour les clients de l’opérateur!

Étant donné la baisse continue du trafic sur le réseau 3G, les besoins de capacité pour les services 3G ne cessent de diminuer. Proximus utilisera le spectre et l’infrastructure qui se libèrent pour renforcer encore ses réseaux 4G et 5G, tout en s’engageant à maintenir une couverture 3G complète jusqu’à la fin de 2024. Portée par son ambition de fournir le meilleur réseau et d’offrir à ses clients la meilleure expérience mobile possible, Proximus mise résolument sur les technologies de dernières générations. Les droits de spectre substantiels acquis lors de la récente mise aux enchères constituent un facteur essentiel à cet égard, permettant de renforcer encore les services 4G et d’assurer le déploiement optimal de la 5G.

de videos Afin de garantir une utilisation efficace du spectre mobile, Proximus a fait le choix d’utiliser, dès 2025, le spectre assigné aux services 3G (en baisse constante d’utilisation) au profit de la 4G et de la 5G. Cette priorité accordée aux technologies de pointe est un choix logique fait par de nombreux opérateurs dans le monde pour pérenniser leurs réseaux. En effet, les réseaux mobiles de dernières générations sont nettement plus efficaces, tant en termes de performances que de sécurité et de consommation. Dans le contexte actuel, où l’heure est plus que jamais à la sobriété énergétique, il s’agit d’un critère décisif pour accélérer la transition vers les dernières technologies.

Proximus continuera toutefois à fournir la totalité de ses services 3G tout au long de cette transition. La mise hors service de son réseau 3G est prévue pour la fin 2024. Proximus s’engage également, avant et après l’arrêt du service, à récolter et recycler autant que possible les appareils 3G encore sur le marché.

Ce qui va changer concrètement À l’heure actuelle, la grande majorité des appareils raccordés au réseau de Proximus supportent déjà au moins la 4G. La décision de mettre fin au réseau 3G n’entraîne dès lors aucun changement pour la plupart des clients résidentiels. Leurs services data continueront de fonctionner en 4G (ou en 5G pour les clients disposant d’un appareil compatible), comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Quant aux clients, de plus en plus rares, qui possèdent un appareil plus ancien, eux non plus n’ont pas de soucis à se faire. Ils pourront continuer à téléphoner et envoyer/recevoir des SMS, étant donné que ces services sont pris en charge sans problème par le réseau 2G, sans aucun impact pour l’utilisateur. Proximus s’engage par ailleurs à maintenir ses services 2G au moins jusqu’à la fin de 2027. En ce qui concerne le trafic de données, l’impact sur les clients résidentiels sera très limité : la quantité de données acheminées en 3G sur le réseau de Proximus représente aujourd’hui moins de 2 % du trafic total de données, dont une fraction seulement provient d’appareils de clients résidentiels. De plus, ce trafic est généré pour l’essentiel par des appareils supportant également la 4G, et qui peuvent donc basculer en 4G en toute transparence. Ces chiffres devraient par ailleurs encore diminuer d’ici à la fin de 2024.