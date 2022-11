Hori Split Pad Pro version Pokémon, test et avis: l’alternative pour une bonne prise en main en portable

Y avait-il un meilleur moment pour sortir une nouvelle collaboration avec Pokémon ? Probablement pas. Avec la sortie de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, l’emballement autour de la franchise est au plus haut. Ce n’est donc pas un hasard si Hori, acteur important des accessoires gaming, a décidé de sortir quelques nouveautés pour Nintendo Switch dans l’univers des petits monstres. Le tout sous licence officielle Nintendo et The Pokémon Company International. Parmi les produits, on retrouve des « Split Pad Pro ». Ceux-ci viennent remplacer les joycons traditionnels de la Switch pour offrir une expérience totalement différente en mode portable. C’est en tout cas la sensation qui en ressort.

Une vraie prise en main Au niveau de l’esthétique, Hori propose deux versions de ses Split Pad Pro. La forme ne change pas, le look oui. On a le choix entre une version rouge avec Pikaku et Dracaufeu ou du noir avec Pikachu et Lucario. Globalement, il s’agit d’un choix judicieux de la marque japonaise puisque le côté Pokémon reste « discret ». Les couleurs sobres n’attirent pas forcément l’attention. Pour les personnes qui aiment la licence mais ne veulent pas le crier sur tous les toits.

Tout le contraire du sac bandoulière complémentaire aux Split Pad Pro « Pack Aventure (Pikachu, Dracaufeu et Lucario) » qui est, lui, moins passe partout (tout en restant fonctionnel).

Au-delà du look, les Split Pad Pro d’Hori apportent une vraie expérience, différente de celle proposée par les joycons de Nintendo. Par leur forme aux allures de manettes une fois posés sur la Switch, ils permettront une meilleure prise en main et un contrôle plus rassurant de la console. Bref si vous aimez jouer en portable, avec les « joycons » fixés à votre console, les Split Pad Pro d’Hori sont clairement faits pour vous. Des fonctionnalités supplémentaires… mais des options manquantes D’autant que la proposition d’Hori vous apportera des fonctionnalités supplémentaires plutôt sympathiques… du moins si vous en avez l’utilité. Car il s’agit d’ajouts pour certains types de gamers : deux boutons turbo, pour spammer une touche de manière continue avec facilité (pour une attaque par exemple), et deux gâchettes palettes à l’arrière des Split Pad Pro qui sont, elles, configurables (elles serviront simplement à doubler une touche existante pour l’atteindre avec plus de « facilité », selon la taille de votre main). Sans être indispensables, ces options apportent un petit plus que les joycons n’ont pas. Il y a cependant un revers de la médaille pour Hori : les Split Pad Pro sont dépourvus de fonctionnalités plus dispensables comme le sans fil, le gyroscope et, surtout, les vibrations. L’absence des deux premiers, bien qu’importants, peut se comprendre puisqu’il s’agit finalement de transformer sa Switch en grande manette. Pour les vibrations, c’est plus dommageable car on perd une partie de l’immersion. Avis Malgré quelques manques, les Split Pad Pro d’Hori restent une valeur sûre pour améliorer la prise en main d’une Switch en version portable. On obtient une expérience totalement différente même avec quelques fonctionnalités en moins. Le gros avantage reste, finalement, de pouvoir personnaliser sa console à moindres frais avec une licence que de nombreux joueurs apprécient, comme Pokémon. Prix et disponibilité Les nouveaux designs Split Pad Pro (Pikachu et Charizard / Pikachu & Lucario) sont disponibles au prix de 59,99 euros