Test Split Pad Compact version Pokémon, test et avis: un compromis sur la taille, pas sur l’ergonomie

La différence se joue simplement sur la forme. On retrouve le design classique des joycons mais avec le choix d’un visuel spécial Pokémon : un bleu-blanc pastel avec Pikachu et Mimikyu ou un noir-bleu nuit avec Ectoplasma.

Hori croit en Pokémon. Profitant de l’engouement autour de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, le fabricant d’accessoires gaming a sorti de nouveaux produits à l’effigie des petits monstres sous licence officielle Nintendo et The Pokémon Company International. Et pour tous les styles. En plus des Splits Pad Pro ( notre test ici ), la marque japonaise propose une version plus discrète : les Splits Pad Compact.

Plus discret

Comme nous l’avons dit plus haut, les Split Pad Compact spécial Pokémon sont plus discrets que leur version pro. Par les visuels, moins criants, mais également par l’approche. En étant plus joycons que manette, ceux-ci ne changeront pas radicalement le form-factor de votre Switch. Ils seront simplement un peu plus « gros » que les joycons classiques.

Plus légers, les Split Pad Compact apporteront une prise en main agréable. Si les Split Pad Pro nous convenait davantage (d’un point de vue purement personnel), la version « Compact » a l’avantage d’être moins imposante et pourra donc convenir à des mains plus petites. Pensons notamment aux jeunes qui pourront bénéficier d’une meilleure ergonomie avec un produit plus adapté.

Les mêmes avantages et inconvénients

Aux niveaux fonctionnalités, pas de différences. Split Pad Compact et Pro se rejoignent. On retrouve deux boutons turbo, pour spammer une touche de manière continue avec facilité (pour une attaque par exemple), et deux gâchettes palettes à l’arrière qui sont, elles, configurables (elles serviront simplement à doubler une touche existante pour l’atteindre avec plus de « facilité », selon la taille de votre main).

Les mêmes suppléments mais également les mêmes manques. On oublie le sans-fil, le gyroscope ou encore les vibrations.

Avis

Moins impressionnants dans leur prise en main que les Split Pad Pro, les Split Pad Compact d’Hori ont l’avantage d’offrir une personnalisation de sa console en fonction de nos envies. Le produit s’adresse peut-être davantage à des jeunes joueurs ou aux personnes avec des plus petites mains qui ne pourront tenir correctement les Pro.

Prix et disponibilité

Les modèles de Split Pad Compact à l’effigie de Pikachu, Ectoplasma et Mimikyu sont disponibles au prix de 59,99 euros