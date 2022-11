La promotion à ne pas manquer avant les fêtes de fin d’année: cette chaîne de supermarchés propose trois bacs de Jupiler pour 30 euros

Repérée sur « Promo Hunters Belgium », un groupe Facebook, la promotion fait énormément parler d’elle et plus de 10.000 personnes discutent de celle-ci. Certains évoquent le fait que cela peut servir à l’approche des fêtes, ou pour des fêtes estudiantines.

Et puis tant que vous êtes dans un magasin Albert Heijn, pensez à profiter des autres promotions intéressantes. « Pour le pain blanc et le pain tigré, vous ne payez désormais que 0,99 euro. C’est également le prix du Philadelphia et des paquets de 220 grammes de chips Lays », explique Devisch, un membre du groupe « Promo Hunters ».