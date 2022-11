Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, test et avis: une réalisation indigne des idées, la dernière fois que ça passe ?

Chaque année, Nintendo sort une nouvelle version de Pokémon. Parfois des remakes d’anciens jeux, mais cette année, ce sont de véritables nouveautés, avec une centaine de monstres inédits, des meilleurs graphismes, des mécaniques de combat supplémentaires... Mais comme à chaque fois, on se demande si les innovations annuelles supplanteront le retard technique habituel. En général, c’est le cas. La formule marche et les joueurs passent outre les graphismes en dessous des autres productions de la console, l’absence de voix qui commence à devenir dérangeante après autant d’années ou encore les nombreux éléments ou caractéristiques qui disparaissent, sacrifiés pour laisser place aux nouveautés...

Pour Pokémon Écarlate et Violet, le cru 2022, cela devient de plus en plus difficile d’accepter les problèmes, surtout pour une entreprise du calibre de Nintendo et un jeu à 60 euros d’une licence qui en rapporte des milliards.

Pas qu’une catastrophe Alors certes, les graphismes sont améliorés. Le nouveau monde et sa direction artistique, basés sur l’Espagne, sont très colorés et charmants. Les modèles des petits monstres sont eux plus détaillés qu’avant. Côté musique, il s’agit peut-être des meilleures bandes originales que le jeu n’ait jamais connues. Même s’il y a quelques ratés, la centaine de nouveaux Pokémon ont des designs plutôt réussis et nous laissent une meilleure impression que les générations précédentes.

La grosse nouveauté de ces épisodes est l’immense monde ouvert que représente le jeu. Les développeurs s’y étaient déjà essayé avec une grande plaine dans les versions Épée et Bouclier. Désormais, les routes étroites ont totalement disparu et libre au joueur de s’aventurer où il le souhaite, quitte à rencontrer des adversaires bien trop forts. Idem les Pokémon ne sont plus dans des hautes herbes mais visibles. Il vous suffit d’aller à leur rencontre pour les affronter ou les attraper. L’histoire, elle, vous place dans la peau d’un écolier dans une grande école de dresseurs de Pokémon mais vous propose 3 scénarios au lieu de l’unique habituel. L’une est la traditionnelle Ligue Pokémon avec 8 Champions à battre puis les fameux Maîtres. La deuxième vous propose d’affronter les méchants du jeu la Team Star, installés dans des campements aux quatre coins du pays. Ils doivent être vaincus en utilisant une nouvelle mécanique de combats automatiques plutôt anecdotique et peu divertissante. Et enfin, la troisième vous demande d’aller combattre des Pokémons géants, gardiens d’ingrédients secrets qui permettront de soigner le Pokémon malade d’un de vos compagnons. A vous ensuite de choisir dans quel ordre les compléter. Un sentiment de liberté plutôt factice puisque vous devrez quoi qu’il arrive compléter les 3 parcours pour accéder à la fin du jeu. Mais rien à faire, la formule reste efficace. D’autant que les deux versions diffèrent dans leur approche : Ecarlate se basera sur le passé alors que Violet abordera le futur. L’aspect et les déplacements des Pokémons montures en sont l’exemple le plus criant. Lire aussi> Hori Split Pad Pro version Pokémon, test et avis: l’alternative pour une bonne prise en main en portable Inadmissible manque de finition Malheureusement, tout n’est pas rose, bien au contraire. Malgré toutes ces nouveautés plutôt bienvenues, le jeu souffre de beaucoup de bugs inacceptables dans un tel jeu : personnages qui passent à travers le sol ou disparaissent, nombreux ralentissements, caméra aux angles incongrus... Il lui arrive tout bonnement de planter et de fermer. Ce genre de problèmes sont inexcusables et ne peuvent être ramenés à la puissance graphique de la Switch, sur laquelle sont sortis cette même année, les magnifiques Xenoblade 3 et Bayonetta 3, qui la poussent dans ses retranchements. Certains attendent un patch ou une mise à jour, mais ce n’est pas dans les habitudes de Nintendo. Sans compter que pour parvenir à proposer cet immense monde à explorer, les développeurs ont dû prendre quelques raccourcis. Il n’est par exemple plus possible de rentrer dans les bâtiments. Les villes du jeu, pourtant jolies, sont donc des sortes de coques vides et les magasins, de simples menus. Adieu également aux grottes et autres bases adverses, équivalents des donjons dans les autres jeux de rôles, qui représentaient de bons challenges avec son lot d’ennemis à affronter. Il n’y en a plus un seul. Tous les dresseurs du jeu sont d’ailleurs des combats optionnels. Lire aussi> Test Split Pad Compact version Pokémon, test et avis: un compromis sur la taille, pas sur l’ergonomie La fois de trop ? Malgré ces nombreux défauts, les fans de la licence devraient y trouver leur compte. Aucun de ces problèmes n’empêche vraiment de profiter du jeu ni de « tous les attraper ». Ils donnent plutôt l’impression de s’être fait avoir, encore une fois, et de jouer à un projet qui n’est pas réellement terminé. Pour faire changer les choses, il faudrait que ce jeu ne se vende pas pour envoyer un message aux développeurs afin qu’ils prennent plus de temps pour polir leurs prochaines productions. Les différents soucis de ces nouvelles versions étant probablement liés au peu de temps que le studio se donne afin de respecter ce planning de sorties annuelles.