«On s’est roulé deux trois palots»: un élève de la «Star Academy» révèle avoir eu une liaison avec une professeure (vidéo)

Ce mardi 29 novembre, Jean-Pascal Lacoste était l’invité de l’émission de Guillaume Genton sur Virgin Radio. L’ancien académicien, révélé dans la première saison de la « Star Academy » a fait des révélations pour le moins inattendues, sur une liaison avec Armande Altaï, qui était alors prof de chant.

« On était quand même très proches Armande et moi, et vu qu’on s’était roulé deux trois pelles lors de la première saison… », explique Jean-Pascal, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une « histoire », mais qu’ils se sont « roulé deux trois palots ».