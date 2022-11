Intoxication au CO suite à un barbecue à l’intérieur à Laeken: une famille aux urgences

Les pompiers ont été envoyés à leur adresse, rue des Palais outre Ponts à Laeken pour s’assurer qu’il n’y avait plus aucun danger et vérification des autres appartements. Le contrôle a été satisfaisant. « Il est absolument déconseillé d’utiliser des barbecues et autres braseros à l’intérieur. Les gaz de combustion se propagent à l’intérieur du logement et provoquent des empoisonnements », souligne avec force Walter Derieuw.