«Il faut lui botter le cul»: un journaliste néerlandais s’en prend violemment à Roberto Martinez

Depuis l’entame de cette Coupe du monde, les Diables rouges essuient de nombreuses critiques de la part des supporters, mais également des médias. Qu’ils soient belges ou étrangers, ceux-ci n’hésitent pas à s’en prendre à Roberto Martinez et à ses troupes. Et quand on voit le niveau de jeu affiché face au Canada et au Maroc, on comprend pourquoi…

de videos

Le dernier en date, c’est Valentijn Driessen, chef football du quotidien néerlandais Telegraaf. Invité dans un podcast de nos confrères du Nieuwsblad, le Batave a véritablement sorti la sulfateuse. « Mon Dieu, qu’est-ce que c’était mauvais contre le Maroc. Pas un seul joueur ne m’a donné une bonne impression. Mais vous avez toujours une chance de passer. 1 % de chance… »

Lire aussi> Theate, De Bruyne, Carrasco, Lukaku...: Monsieur Martinez, vous devez oser des choix forts face à la Croatie!

Et le journaliste néerlandais n’hésite pas à pointer du doigt les responsables, selon lui, de cette débâcle : Roberto Martinez et… Axel Witsel. « Ce Witsel est fini, il ne faut plus jamais le sélectionner. Face au Maroc, c’était le plus mauvais de tous les Belges. Même si elle n’a rien gagné, cette génération a réalisé des choses merveilleuses. Mais, maintenant, la Belgique doit bâtir une nouvelle équipe et botter le cul à cet entraîneur ! »