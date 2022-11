Grosse mésaventure pour Fons: un mauvais clic sur sa facture de téléphone numérique Proximus lui coûte très cher, «comment puis-je m’en débarrasser?»

« Je n’ai pas trouvé cette page avec ma consommation. Mais il se trouve que j’ai cliqué sur un mauvais bouton à la moitié du processus. C’est ainsi que je me suis automatiquement abonné à un service de jeux payant, avec le numéro 9779 », explique-t-il à nos confrères de HBvL .

Fons est client chez Proximus et reçoit sa facture sous forme numérique. La dernière fois qu’il l’a reçue, il a tenté de chercher les détails de sa consommation, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Depuis cette erreur de manipulation, il est facturé 6 euros… par semaine. Et il ne sait pas comment s’en débarrasser. Néanmoins, il y a une solution : si vous recevez un SMS concernant un service non désiré, il est possible de renvoyer STOP pour le faire cesser. Ce que Fons a pu faire, malgré qu’il n’ait toutefois pas eu droit à un remboursement, Proximus n’étant qu’un intermédiaire avec le prestataire de ce service.