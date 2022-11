Le gin 100% ardennais «Arduenna» vient de recevoir un très beau titre!

Lancé par deux amis de la province de Luxembourg, le gin Arduenna a su, en un an, se faire une belle place parmi la quantité d’autres gins vendus dans les rayons des magasins.

Quelques semaines seulement après avoir fêté le premier anniversaire de leur gin 100 % ardennais, les créateurs d’Arduenna Gin viennent de recevoir la médaille d’or au concours londonien « Gin of the Year ». Une prestigieuse récompense pour les deux amis. Après avoir testé et mélangé des arômes pendant des mois, ils avaient fini par mettre en avant trois saveurs : le sapin, la fleur de sureau et la mirabelle. La recette est donc composée à 55 % de mirabelle, à 25 % de sapin et à 20 % de fleur de sureau. « Notre véritable particularité réside au niveau de la mirabelle puisqu’aucun gin sur le marché ne propose cet arôme. Le sapin est également très particulier dans le milieu. Finalement, nous proposons un gin très frais et particulièrement original. Si certains le mettent en cocktail, il est très agréable pur », nous avait confiés Martin Bertrand moment du lancement.