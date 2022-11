La Commune de Forest organise sa deuxième Journée Énergie le 3 décembre

La Commune de Forest souhaite diminuer sa consommation énergétique, en utilisant rationnellement l’énergie et en rénovant les bâtiments communaux. Afin d’aider les Forestois dans cette période compliquée, la commune organise une deuxième journée consacrée à l’énergie. Elle prendra place ce samedi 3 décembre dans la salle Centr’Al (avenue Besme 131). En complément au travail de fond entrepris par les équipes communales, Forest souhaite, avec cet événement, outiller autant que possible ses habitants pour diminuer la consommation et la facture énergétiques.

« Cette deuxième édition complète l’action de la commune en matière de rénovation énergétique des bâtiments et son investissement dans le développement de tout projet permettant de diminuer la consommation et de la centrer sur les énergies vertes. En organisant cet événement, nous voulons permettre aux ménages de faire de même à leur échelle : diminuer la facture et faire un geste pour la planète », souligne l’échevin en charge de l’Énergie Alain Mugabo (Ecolo).